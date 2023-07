Anästhesisten-Mangel in der Klinik Favoriten

Auch Klinik Donaustadt schlägt Alarm: Notaufnahmebetten sind gesperrt.

Favoriten. In der Klinik Favoriten herrscht ein großer Mangel an Anästhesisten. Nur mehr die Hälfte der Stellen ist besetzt. Viele Operationen müssen verschoben werden. Der Wiener Gesundheitsverbund (WiGeV) hat Hilfe aus anderen Kliniken organisiert. In der Klinik Favoriten hätten jetzt zwei weitere Anästhesisten gekündigt, klagte ein Arzt, der dort arbeitet: „Wir können Patienten nicht operieren und Termine verschieben.“ Vor OPs müsse man triagieren und dringende Fälle zuerst operieren, weniger dringende würden in andere Spitäler geschickt. Vom (WiGeV) heißt es, man habe Unterstützungsmaßnahmen gesetzt. So sollen Anästhesisten anderer Kliniken in Favoriten aushelfen und manche fix der Klinik Favoriten zugeteilt werden. Außerdem baue man einen Pool an freiberuflich tätigen Anästhesisten auf, die im Bedarfsfall abgerufen werden können. Pensionierte Ärzte oder Mediziner aus anderen Spitälern. Ein für diese Woche geplanter Warnstreik in der Klinik Favoriten ist ausgesetzt.

Donaustadt. Unter Ärztemangel leidet auch die Klinik Donaustadt. Die Bettenstation der Notaufnahme ist gesperrt. Patienten werden an anderer Stelle im Haus betreut.