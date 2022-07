Ansturm auf die Bäder

Hitzewelle sorgt für Ansturm auf Gewässer: Bäder jubeln über Top-Besucherzahlen.

Wien. Sommer, Sonne, Sonnenschein – und Badespaß! Der viertheißeste Juni der Geschichte sorgt für einen Ansturm auf die heimischen Gewässer, die Seen und Bäder des Landes sind voll – alle zieht es bei der Hitze ins kühle Wasser. „Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren erleben wir tolle Besucherzahlen“, berichtet Martin Kotinsky, Sprecher der Wiener Bäder. In der Bundeshauptstadt kamen bislang 840.000 Besucher in die 17 Freibäder, alleine im Juni waren es über eine halbe Million (630.000) – also pro Tag rund 21.000.

„Das ist überdurchschnittlich“, sagt Kotinsky. Zum Vergleich: In der gesamten letzten Saison waren es nur 1,172 Millionen Besucher. „Wir hoffen, dass die Temperaturen hoch bleiben und uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, blickt Kotinsky den Bäder-Monaten Juli und August positiv entgegen.

Alleine der Juni hatte in Wien zwölf Hitzetage, normal sind es durchschnittlich fünf. Hält der Trend an, scheint der Rekordsommer aus 2015 in Reichweite: Damals kamen 3,2 Millionen in die Bäder. „Das wird aber fast nicht zu toppen sein, das war ein Ausnahmesommer“, bremst Kotinsky.

Ausgebucht: Seen freuen sich über großen Ansturm

Und wer nichts in Bad geht, reist an den See. Aus dem Salzkammergut (Mondsee, Attersee), aus Tirol (Achensee) und Kärnten (Wörthersee, Millstätter See) hört man: Topbuchungszahlen für den Sommer!

Bei den Wetterprognosen kein Wunder, Experten rechnen mit einem Hitzesommer. Zumindest kurzfristig geht es heiß weiter: Nach dem gestrigen heißesten Tag des bisherigen Jahres bleiben die Temperaturen auch zum Sommerstart hoch – bis inklusive Dienstag bekommen wir über 30 Grad.