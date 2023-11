Arbeiter (52) stürzt mit Muldenkipper über Böschung ab – tot

IS-Drohung an 7 Wiener Schulen - jetzt spricht Direktor Wer auch immer hinter der Terror-Drohung im Namen des IS steckt, die am Mittwoch in 7 Wiener Schulen einging - er löste damit einen Polizei-Großalarm aus, bei dem immerhin tausende Schüler evakuiert wurden. oe24 hat die Stellungnahme des Direktors einer betroffenen Volksschule.