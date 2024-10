Auf Klo eingeschlafen - Feuerwehr musste Mann befreien

Eher peinlich endete der Besuch des Wiesenmarktes in St. Veit/Glan für einen Volksfest-Besucher: Der Mann war am Klo eingeschlafen und versehentlich eingesperrt worden.

Ktn. Einen "nicht alltäglicher Einsatz in den frühen Morgenstunden" graniert die Freiwillige Feuerwehr von St. Veit einen Bericht mit zwei Einsatzfotos auf Facebook: Demnach sei ein Besucher des 661. Wiesenmarktes bei einer abendlichen "Sitzung" in einer WC- Anlage eingeschlafen. Als er - wie es aussieht Stunden später - wieder munter wurde, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit die Eingangstüre zu seinem Häusl verschlossen war und es kein verständigte er über sein Handy (das zum Glück noch genug Saft hatte, und auch ein Empfang war gegeben) die Polizei, die ihrerseits die Florianis anforderte.

© ff st veit ×

Um 5.37 Uhr, quasi schon am Sonntagmorgen, an der (stillen) Örtlichkeit eingetroffen, musste die Türe musste gewaltsam geöffnet werden. Wörtlich heißt es auf Facebook weiter: "Die Person war über die wiedererlangte Freiheit erfreut und empfing die Einsatzkräfte mit einem breiten Lächeln."

Die Kommentare zum Einsatz fallen recht erheitert aus, wiewohl einige anmerken, dass der Veranstalter bzw. Klo-Betreiber sich schon davon überzeugen sollte, ob noch jemand drinnen ist, bevor man den Laden dicht macht . . .