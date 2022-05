× Aufregung um Militär-Konvois durch Österreich

7.340 Durchfahrten – was machen fremde Militärs in Österreich? Sind wir noch neutral?

Wien. Bizarre Szenen spielen sich am Mittwoch um 7 Uhr früh auf der Innkreis-Autobahn in OÖ ab. Ein Lkw, beladen mit einem polnischen Militärfahrzeug, fährt in einen Baustellenbereich ein. Nach ­einer Vollbremsung verrutscht die heikle Ladung und blockiert die Abfahrt Ort im Innkreis.

Die Aufregung ist groß. Nur etwa 600 Kilometer entfernt greift Russland die Ukraine an. Viele Menschen sind verunsichert, fragen sich, warum Kriegsmaterial durch das neutrale Österreich fährt.

Panzer & Co. In den vergangenen Wochen häuften sich die publik gewordenen Fälle. Im März fuhr ein französischer Militärkonvoi mit 13 Fahrzeugen durch Wien. Ein Zug mit deutschen Panzern und Soldaten machte am Bahnhof von St. Pölten Rast. Nicht einmal der Bürgermeister war vorab informiert.

© oe24 ×

Ein Anruf im Verteidigungsministerium ergibt: An diesen Transporten ist alles legal. Als neutrales Land dürfen wir zwar keine kriegsführende Partei unterstützen, aber die NATO und die Länder, deren Fahrzeuge durch Österreich fuhren, sind nicht in den Krieg involviert.

Übrigens: Im Vorjahr gab es 7.340 Durchfahrten dieser Art durch Österreich.