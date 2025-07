In Kärnten ist ein 49-jähriger Niederösterreicher in einer scharfen Linkskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in der Folge ca. 50 Meter über steiles Gelände in den Kremsbach gestürzt

Der Mann und seine 75-jährige Beifahrerin kamen durch den Unfall ums Leben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der tödliche Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag auf der Innerkremser Landesstraße (L19) zwischen Schönfeld und Innerkrams.