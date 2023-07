Bad im ausgetrockneten Zicksee

Burgenland. Statt auf der Straße zu protestieren, gönnten sich Aktivisten der "Letzten Generation" gestern einen Badetag im ausgetrockneten Zicksee.

???? BADESPAẞ AM ZICKSEE ???? ???? Menschen der letzten Generation haben sich heute einen schönen Badetag im ausgetrockneten Zicksee gegönnt. ???? Im vergangenen Sommer sind hier unzählige Tiere gestorben, während rundherum die Felder bewässert werden mussten. #LetzteGeneration pic.twitter.com/7Ei2FBQwCu

Sie verdrängen einfach die unangenehme Wahrheit, dass im vergangenen Sommer auf diesem ausgetrockneten Seegrund die Fische starben und der Neusiedler See einen neuen Tiefststand erreichte, während rundherum die Erdäpfel- und Kukuruzfelder bewässert werden mussten.

Die Aktion richtete sich gegen die "Wasserverschwendung während einer der schlimmsten Dürren, die Europa je erlebt hat", so die Aktivisten

Die Szene wirkte skurril, obwohl – so die Ansicht der Klima-Kleber – nichts anderes passierte als die gewohnte, alltägliche Verdrängung und Verleugnung der Klimakrise.

????BADESPAß AM AUSGETROCKNETEN ZICKSEE ????



???? Die eindeutigen Warnungen aus den Wissenschaften können weiter ignoriert und verdrängt werden.



???? Aber in einem ausgetrockneten See kann man nicht baden - oder doch?#LetzteGeneration pic.twitter.com/TmDFsQzOEM