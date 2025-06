Badeunfälle: Volksschulkind und zwei Männer reanimiert

Alle drei Menschen mussten wiederbelebt werden.

Gleich mehrere Badeunfälle überschatteten Wien. Ein Kind musste am Abendnach im Badeteich Hirschstetten in Wien-Donaustadt reanimiert worden. Das teilte ein Sprecher der Wiener Feuerwehr mit. Der Volksschüler wurde demnach unter Reanimationsmaßnahmen an die Rettung übergeben. Die Einsatzkräfte brachten das Kind mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Zum Zustand des Kindes gab es vorerst keine Informationen.

Zwei Schwimmer gingen in der Neuen Donau unter

Auch in der Neuen Donau kam es am Sonntagnachmittag zu zwei dramatischen Vorfällen, bei denen zwei Männer reanimiert werden mussten. Der erste Einsatz ereignete sich in der Nähe der U-Bahn-Station Neue Donau. Passanten sahen gegen 16 Uhr, wie ein etwa 20-jähriger Mann unterging und retteten ihn aus dem Wasser. Sie begannen mit den Reanimationsmaßnahmen. Die eingetroffenen Einsatzkräfte verabreichten dem Mann Sauerstoff, er wurde per Rettungshubschrauber ins Spital gebracht.

© oe24

Etwa zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in der Nähe der Reichsbrücke (siehe Fotos). Ein weiterer Mann musste aus der Neuen Donau gerettet und reanimiert werden. Einsatzkräfte verwendeten einen Defibrillator. Der etwa 50-jährige Mann wurde ebenfalls per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, hieß es von der Berufsrettung Wien.