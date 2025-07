Bäder-Alarm: 50 Prozent weniger Gäste im Juli

Nach Rekord-Juni verhagelt Sauwetter-Sommer die Saison. Nur 400.000 gingen im Juli in die Wiener Freibädern.

Wer dieser Tage aus dem Fenster schaut, der braucht kein Wetterfrosch sein: Regen, Wind und Wolken trüben das Sommerfeeling in ganz Österreich. Bei maximal 23 Grad ist der Weg ins Freibad daher für fast alle obsolet – was auch die düstere Bilanz der Wiener Freibäder für den Juli 2025, die oe24 vorliegt, zeigt: Fast 50 Prozent weniger Besucher!

„Nur 400.000 Bade-Gäste im Juli"

Blues. „Im Juli werden es nur knapp über 400.000 Badegäste. Der Juni war sehr gut, in Verbindung mit dem schlechten Mai ist die Saison jedoch etwas im Hintertreffen“, erklärt Bädersprecher Martin Kotinsky gegenüber oe24.

Dazu listet der die Besucher nach Freibädern in Wien auf (siehe Kasten): In Summe waren heuer bis jetzt 1,02 Millionen in einem Wiener Bad – im Vorjahr waren es knapp zwei Millionen. Macht einen Rückgang insgesamt von 48,18 Prozent!

Glaubt man Wetter-Experten, dann wird sich an der Lage so schnell auch nichts ändern – bis Mitte August macht der Sommer (bis auf ein paar Tage) weiterhin Pause.

Warnung vor Bäder-Sterben in Österreich

Krise. Die Lage ist alarmierend – und zeigt wohl die Situation im ganzen Land auf. Erste Freibäder droht jetzt schon die Schließung. Das Hainburger Bad in NÖ sperrte erst gar nicht auf – Grund dafür war der Personalmangel. Auch das Neuwaldegger Bad im 17. Wiener Gemeindebezirk blieb heuer geschlossen – ob es jemals wieder aufsperrt, ist derzeit fraglich.Umgekehrt beklagen Besucher, dass die Ticketpreise heuer wieder erhöht wurden, ein Tag im Bad kostet daher bereits bis zu 21 Euro (laut AK). Für viele nicht leistbar.