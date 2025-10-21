Bagger stürzte 100 Meter in die Tiefe: Fahrer überlebte

Wie durch ein Wunder konnte der 22-jährige Lenker sich selbst aus der Kabine befreien und Hilfe holen.

Tirol. Ein Radbagger ist Montagvormittag in Hopfgarten in Defereggen (Bezirk Lienz) sich mehrmals überschlagend rund 100 Meter über steiles Gelände abgestürzt.

© APA/POLIZEI

Der 22-jährige Lenker war auf einem Forstweg rückwärts gefahren, als plötzlich der Weg seitlich abbrach, berichtete die Polizei. Der junge Mann wurde bei dem Absturz verletzt, konnte aber die Fahrerkabine selbst verlassen und Hilfe holen. In der Nähe arbeitende Kollegen setzten den Notruf ab.

Der Verunfallte wurde von einem Notarzthubschrauber aus dem steilen Gelände mit einem Tau geborgen. Anschließend wurde er ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.