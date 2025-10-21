Alles zu oe24VIP
Brand am Gipfel Tirol
© ZOOM.TIROL

1770 Meter Höhe

Großeinsatz wegen Feuer am Gipfel

21.10.25, 08:53
Der ungewöhnliche Einsatz spielte sich in einer Höhe von 1770 Metern ab.

Tirol. Am Montag kam es gegen 11.15 Uhr zu einem außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Eben am Achensee. Auf dem Kirchenspitz in der Nähe des Gipfelkreuzes fingen dort aus bisher unbekanntem Gründen Latschen Feuer. Der Brand beriete sich auf ungefähr 400 Quadratmeter aus. 

Brand am Gipfel Tirol
© ZOOM.TIROL

Brand am Gipfel Tirol
© ZOOM.TIROL

Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ wurden Feuerwehrkräfte zur Brandbekämpfung zu dem Gipfel geflogen. Mehrmals musste der Helikopter Wasser bringen, um das Feuer zu löschen. 

Nach getaner Arbeit durften sich die Florianis Gipfelbuch der 1770 Meter hohen Kirchenspitz im Rofangebirge eintragen.Im Einsatz standen die freiwilligen Feuerwehren Wiesing, Eben und Schwaz, die Berufsfeuerwehr Innsbruck, der Polizeihubschrauber und die Polizei.

