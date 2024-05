× Baufahrzeuge gestohlen - sechsstellige Schadenssumme

Täter brachen außerdem in Imbisslokal ein.

Unbekannte haben vergangene Woche Baufahrzeuge in zwei Ortschaften im Bezirk Krems gestohlen. Zudem brachen die Personen in ein Imbisslokal ein und verwüsteten dieses. Die Schadenssumme liegt im sechsstelligen Bereich. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte auf Anfrage einen entsprechenden Bericht von ORF.at.

Zuerst hatten die Täter einen Bagger sowie einen Dumper vor dem besagten Lokal in Etsdorf gestohlen, brachen anschließend in das Gebäude ein und entwendeten eine Kaffeemaschine. Einen Tag später entwendeten die Täter im Nachbarort Walkersdorf am Kamp unter anderem einen weiteren Bagger sowie einen Traktor.

Wie Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner sagte, ist einer der Bagger in Polen bereits sichergestellt worden. Zu einer etwaigen Überstellung des Fahrzeugs wurden keine Angaben gemacht.