Die Polizei legte drei Brandstiftern, die im Rausch ein Feuer legten, das Handwerk.

Steiermark. Die drei 18 Jahre alten Burschen kletterten in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Wetzelsdorf über eine Einzäunung und gelangten so auf das Areal der Landwirtschaftlichen Fachhochschule „Grottenhof“. In einer Laube, die an eine Gerätehalle angebaut war, ließen sie es krachen und konsumierten reichlich Alkohol.

Schule in Vollbrand

Im Rausch entzündeten sie dann Stroh und Heu. Daraufhin griffen die Flammen von der Laube, die mit Strohballen ausgekleidet war, auf die Gerätehalle über. Als die von mehreren Passanten alarmierte Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Teurer Streich

Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei die Brandstifter fest. Es entstand ein Schaden von 180.000 Euro.