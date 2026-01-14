Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Prozess Messerstecherei Sommerfest
© ORF

Mordversuch

Bei Sommerfest: 22-Jähriger stach mehrmals auf Gegner ein

14.01.26, 13:43 | Aktualisiert: 14.01.26, 15:17
Teilen

Das Opfer, auch 22 Jahre alt, überlebte nur durch glückliche Umstände. 

Kärnten. Nicht schuldig hat sich ein 22-jähriger Kärntner zu Beginn seines Prozesses wegen versuchten Mordes am Mittwoch vor dem Schwurgericht am Landesgericht Klagenfurt bekannt. Der Mann soll am 6. Juli des Vorjahres in Stall (Bezirk Spittal an der Drau) mehrfach mit einem Steakmesser auf den Kopf eines Gleichaltrigen eingestochen und ihn damit bewusst zu töten versucht haben. Mit einem Urteil wird am Mittwochabend gerechnet.

Der Vorfall habe sich während des Sommerfestes einer Perchtengruppe ereignet. Laut Anklageschrift habe der Mann nach einer glimpflich ausgegangenen Rangelei einen Amoklauf angekündigt und Schießbewegungen auf verschiedene Personen gezeigt. 20 Minuten später sei er mit einem Steakmesser zurückgekehrt und habe "ohne Vorwarnung mehrfach" auf den Kopf des Gleichaltrigen eingestochen, "solange bis die Klinge vom Steakmesser abbricht". Das Opfer habe den Angriff "nur durch glückliche Umstände" überlebt.

Zu Beginn der Verhandlung bekannte sich der Angeklagte nicht schuldig im Sinne der Anklage. Er bedauere die Tat und habe keine Tötungsabsicht gehabt. Er gestand jedoch, eine Straftat in vollberauschtem Zustand begangen zu haben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden