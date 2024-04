Betrunkener belästigt Frau in U-Bahn sexuell

Ein schwer betrunkener Einheimischer bedrängte eine Frau und berührte sie gegen ihren Willen. Ein Polizist außer Dienst ging dazwischen, woraufhin die Frau flüchtete.

Wien. Ein Trunkenbold war Donnerstagnachmittag zunächst bei anderen Fahrgästen der Linie U 4 - und zwar noch im Waggon - streitsüchtig und aufdringlich gewesen, bedrängte dann aber eine Frau und berührte sie gegen ihren Willen und verfolgte sie in der U-Bahn-Station Meidlinger Hauptstraße, wo das Opfer immer wieder schrie: "Lass mich in Ruhe!" Ein Polizist außer Dienst forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen. Dabei stellte er sich vor sie, worauf sie erleichtert davonrannte.

Frau wird als Zeugin gesucht

Die Frau wird nun als Zeugin gesucht. Denn in der Folge kam es zu einer kleinen Rangelei zwischen dem 38-jährigen Österreicher und dem Beamten. Der Angreifer, der 2,4 Promille Alkohol im Blut hatte, übte bei der Rolltreppe so starken Druck gegen den Körper des Beamten aus, sodass beide stürzten. Der Polizist wurde dabei leicht am Knie verletzt. Zeugen alarmierten in der Zwischenzeit die Exekutive. Beamte der Polizeiinspektion Lainzer Straße nahmen den Beschuldigten vorläufig fest.

Das bisher unbekannte Opfer der mutmaßlich sexuellen Belästigung wird ersucht, sich an die Polizeiinspektion Lainzer Straße unter der Tel. 01/31310/45360 zu wenden. Es ist denkbar, dass die Frau nicht mitbekommen hat, dass es sich bei dem Helfer um einen Polizisten handelt.