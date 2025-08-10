Alles zu oe24VIP
Betrunkener Syrer (25) dreht durch, verletzt zwei Männer schwer
Festgenommen

Betrunkener Syrer (25) dreht durch, verletzt zwei Männer schwer

10.08.25, 09:00
Ein 25 Jahre alter Syrer hat am Samstag gegen 1.30 Uhr in einer Unterkunft im Bezirk Wolfsberg zwei Menschen verletzt. 

Zuerst geriet der laut Polizei alkoholisierte Verdächtige mit einem 20-jährigen Landsmann aneinander, verletzte und bedrohte diesen mit dem Tod.

Anschließend ging der 25-Jährige auf einen Ukrainer (35) los und verletzte diesen schwer an der Hand. Für den 25-Jährigen klickten die Handschellen.

Verletzte im Krankenhaus

Beide Verletzten wurden von der Rettung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg gebracht. Da sich der Verdächtige auch gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ verhielt, wurde er vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete dann die Einlieferung in die Justizanstalt Klagenfurt an

Es wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 25-Jährige wird wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung sowie der gefährlichen Drohung angezeigt.

