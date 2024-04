Brand in Steyr: Fünf Verletzte, darunter vier Kinder

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus am Steyrer Grünmarkt sind am Samstagnachmittag vier Kinder und ein Erwachsener verletzt worden.

Die Bewohner des Hauses wurden wegen den Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein 35-jähriger Afghane versuchte, den in Flammen stehenden Herd einer Nachbarin noch mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Das gelang ihm nicht. Daraufhin begaben sich alle Hausbewohner ins Freie, berichtete die Polizei Oberösterreich. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich bereits alle Bewohner vor dem Haus. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden ein vierjähriges, zwei elfjährige und ein 13-jähriges Kind ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Der 35-jährige Mann gab bei der Polizei an, dass ihn die Nachbarin um Hilfe gebeten hatte. Als die Bewohner das Haus verließen, sei die Frau geflüchtet. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Der Polizei gelang es bereits, die zunächst unbekannte Nachbarin auszuforschen. Es handelt sich um eine 28-jährige Linzerin, die dort unangemeldet wohnte. Vierkanthof in Waldneukirchen brannte Am Sonntagmorgen brannte in Waldneukirchen (Bezirk Steyr-Land) ein Vierkanthof. Ein Autofahrer bemerkte das Feuer um 5.30 Uhr und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute begannen mit den Löscharbeiten durch ein Fenster und brachen die Haustür auf. Die 78-jährige Hausbesitzerin befand sich im Schlafzimmer im ersten Stock und hatte von dem Brand noch nichts mitbekommen. Lesen Sie auch Klima-Kleber verschütten Farbe bei Wien-Marathon Dieses Mal schlugen die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" beim 41. Vienna City Marathon zu.

Offenbar dürfte das Feuer im Kaminzimmer ausgebrochen sein. Die Frau sagte der Feuerwehr, am Vortag den offenen Kamin noch eingeheizt zu haben. Nachdem das Feuer um Mitternacht ausgegangen sei, habe sie den Raum verlassen. Das Kaminzimmer wurde durch den Brand stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.