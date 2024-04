Klima-Kleber verschütten Farbe bei Wien-Marathon

Dieses Mal schlugen die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" beim 41. Vienna City Marathon zu.

Wien. Am Sonntag verschütteten Klima-Kleber orangene Farbe beim Vienna City Marathon. Auf einem Video und auf Fotos ist zu sehen, wie Aktivisten auf der Reichsbrücke auf die Straße laufen und Flaschen mit Farbe ausleeren. "Angesicht der Klimakatastrophe sind wir nicht mehr in einem Marathon sondern in einem Sprint. Deshalb fordern wir mit Banner und oranger Farbe sofortiges Handeln - Klimaschutz in der Verfassung", so die "Letzte Generation" zu ihrer versuchten Stöaraktion.

Die Klima-Aktivisten schreiben via X: "Alle Menschen, auch die Läufer und Läuferinnen, haben ein Recht auf Überleben. Es ist Zeit, dass Karl Nehammer aus seinem Dornröschenschlaf aufwacht und seine ach so wichtige Wirtschaft rettet. Die Fakten: Kein Klimaschutz kostet uns das 6-fache als effektiver Klimaschutz."

‼️????‍♂️ WIEN-MARATHON UNTERBROCHEN ????‍♂️‼️

“Die Zeit läuft uns davon”



Angesicht der Klimakatastrophe sind wir nicht mehr in einem Marathon sondern in einem Sprint. Deshalb fordern wir mit Banner und oranger Farbe sofortiges Handeln - Klimaschutz in der Verfassung.#LetzteGeneration pic.twitter.com/EESwhmzd6d — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 21, 2024

Aktivist James Naylon (24) sagt zu der Protest-Aktion: "Warum beim Marathon? Ich verstehe, dass die Verwirrung groß ist. Aber wir müssen jede Möglichkeit nutzen, um auf die drohende Klimakatastrophe hinzuweisen – und darauf, dass die Regierung nicht annähernd genug dagegen tut. Angemeldete Demos oder Proteste vor Regierungsgebäuden haben nicht ausgereicht und die Klimakrise ist zu dringend, um nicht alles friedlich Mögliche zu probieren."