Brennholz-Betrug: Polizei warnt vor Fake-Shops

Mit Beginn der Heizsaison warnt die Landespolizeidirektion Niederösterreich vor einer Welle von Betrugsfällen beim Online-Kauf von Holzpellets, Brennholz und ähnlichen Heizmaterialien

Kriminelle nutzen derzeit vermehrt betrügerische Online-Shops, um Vorauszahlungen zu kassieren – ohne jemals Ware zu liefern.

Laut Polizei handelt es sich um einen spezifischen Modus Operandi, bei dem die Täter mit professionell gestalteten Websites und extrem günstigen Preisen Vertrauen erwecken. „Die Nachfrage nach alternativen Heizmaterialien steigt, und genau das nutzen Betrüger aus“, so eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.

So schützen Sie sich vor Betrug

Die Polizei rät, beim Online-Kauf besonders misstrauisch zu sein und Anbieter genau zu prüfen:

Impressum kontrollieren: Fehlt es oder sind Angaben unvollständig oder unglaubwürdig, sollte man dort keinesfalls bestellen.

Erfahrungsberichte lesen: Eine einfache Internetsuche mit dem Shop-Namen und Begriffen wie „Betrug“, „Fake“ oder „Erfahrung“ kann vor Schaden bewahren.

Auch bei den Preisen gilt Vorsicht: Unrealistisch niedrige Angebote sind ein klares Warnsignal. Zudem sollte man niemals per Vorkasse überweisen, wenn am Ende des Bestellvorgangs keine anderen Zahlungsmöglichkeiten mehr angeboten werden – denn hier besteht kein Käuferschutz.

Polizei empfiehlt: Nur über sichere Plattformen kaufen

Bei Käufen über Kleinanzeigenportale versuchen Betrüger häufig, die Plattform-Sicherheiten zu umgehen, indem sie auf E-Mail oder WhatsApp ausweichen. Die Polizei rät dringend davon ab, Geschäfte außerhalb der Plattform abzuwickeln.

Wer Opfer eines solchen Betrugs geworden ist, sollte umgehend Anzeige erstatten und Beweise – etwa E-Mails, Zahlungsbestätigungen oder Chatverläufe – sichern.

Die Polizei appelliert: „Bleiben Sie wachsam – seriöse Anbieter erkennt man an transparenten Informationen, realistischen Preisen und sicheren Zahlungsmethoden.“