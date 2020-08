Brutale Schägerei: Securitys verprügeln Clubgäste

Bei einer brutalen Prügel-Orgie in populären, kroatischen Club, war unter anderem auch ein kroatisch-österreichischer MMA-Fighter involviert.

Makarana. Im Nachtclub Makarana fand in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Polizeieinsatz statt. Im Zuge dessen wurden zwei Männer vor dem kroatischen Club, unter anderem von zwei Security-Männern, brutal verprügelt. Auch Tränengas war dabei im Einsatz.

Videos der Massenschlägerei im Umlauf



Auf Social Media existieren derzeit einige Videos der Prügel-Attacke. Auf den Videos ist unter anderem zu sehen wie etwa zehn Männer, darunter auch die beiden Securitys, die zwei auf dem Boden liegenden Opfer attackieren.



Opfer: MMA-Fighter mit österreichischer Staatsbürgerschaft



Bei den Verprügelten handelt es sich um zwei Kroaten. Einer von ihnen verfügt allerdings über eine österreichische Staatsbürgerschaft. Laut Medienbericht sei der Mann außerdem ein MMA-Kämpfer und konnte sich deswegen den Umständen entsprechend gut wehren.

Securityfirma Bilić-Erić suspendiert Prügel-Securitys



Nun nimmt auch die Securityfirma Bilić-Erić zu dem Vorfall Stellung: „Vor diesem Vorfall wurde leider einer unserer Männer am Eingang von ein paar Gästen angegriffen. Sie provozierten eine Auseinandersetzung, dann verpasste einer von ihnen dem Security einen Boxschlag, woraufhin jener ihm den Zutritt zum Club verweigerte, um den Schutz der friedlichen Gäste des Clubs zu gewährleisten. Der Angreifer, der auf den Türsteher einschlug, war Teil einer Konfliktgruppe, die kurz zuvor wegen Stiftung von Unruhen des gleichen Lokals verwiesen wurde. Es wurde ein Betretungsverbot bis auf weiteres ausgesprochen.“, erläutert ein Vertreter der Securityfirma.



„Als sie jedoch erneut eintreten wollten und unseren Mitarbeiter verletzen wollten, mischten sich zwei ihrer Kollegen ein, was auch im Video zu sehen ist. Wir können nur vermuten, dass es sich bei den anderen Personen, die in die Prügelei verwickelt waren, um jene handelt, die auch an der vorherigen Auseinandersetzung in dem Club beteiligt waren. Unser Türsteher wurde während des Angriffs verletzt", ergänzt die Securityfirma laut Medienbericht.

Trotz dieser verteidigenden Stellungnahme empfanden sie die Reaktion ihrer Angestellten als „spontan, übertrieben und unüberlegt“. Laut der Firma gibt es keinerlei Rechtfertigung für das was passiert ist. Aus diesem Grund habe die Firma die an diesem Vorfall beteiligten Mitarbeiter nun auch suspendiert. Um für vollständige Aufklärung zu sorgen, sollen auch Disziplinarmaßnahmen gegen die Prügel-Securitys eingeleitet werden.