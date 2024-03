Ausgeforscht und verhaftet wurde jene junge Räuberin, die in Liezen in der Steiermark bereits zum zweiten Mal ein und dieselbe Tankstecke überfiel. Dabei stach sie - völlig unmotiviert -. auf eine Angstellte ein.

Stmk. Zum zweiten Mal innerhalb eines halben Jahres wurde in Liezen in der Nacht auf Sonntag eine Tankstelle überfallen. Beide Male die gleiche Vorgehensweise: Eine auffallend kleine, schlanke Frau, maskiert mit Sturmhaube mit Sehschlitzen, bedrohte die Angestellten mit einem Messer und forderte (wie sich später herausstellt unter Vorspiegelung eines fremdländischen Akzents) Geld, das sie in ein weißes Plastiksackerl stopfte. Beide Male flüchtete die ganz in Schwarz gekleidete Täterin mit bzw. in ihren Vans-Skaterturnschuhen.

Ausgeforscht werden konnte die Verdächtige nach Hinweisen aus der Bevölkerung und intensiven Ermittlungen durch Raubermittler des LKA Steiermark und Kriminalisten der Polizei Liezen. Die 20-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in den Nachmittagsstunden des Montags im Nahbereich ihrer Wohnung, die sich wiederum nicht weit entfernt von der doppelt beraubten Tankstelle befindet, festgenommen.

Die junge Steirerin soll noch einen Teil der Beute bei sich gehabt haben - das Geld wurde sichergestellt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurde sodann die mutmaßlich verwendete Tatkleidung und mehrere Messer vorgefunden.

Die Frau schwiegt zu allen Vorwürfen. Der schwerwiegendste: Mordversuch. Denn: Nachdem von der Kassiererin beim zweiten Coups das Bargeld längst ausgehändigt worden war, stach die Täterin mehrfach in Richtung des Oberkörpers und des Kopfes des Opfers. Die 35-Jährige erlitt Stich- und Schnittwunden am Kopf und Oberkörper, zudem einen schweren Schock und wurde im Krankenhaus Rottenmann behandelt.