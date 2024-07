Brutaler Räuber drang in Seniorenheim ein

Die Wiener Polizei fahndet aktuell nach einem jungen Täter im Straßenbanden-Hoodie-Style, der eine 78-Jährige bis zu ihrer Unterkunft in einem Seniorenheim gefolgt ist und sie dort brutal beraubte.

Wien. Die Tatzeit ist zwar schon zwei Monate her - konkret war es im 9. Mai zu Christi Himmelfahrt -, als der Verdächtige zu einem Coup in einem Haus mit betreuten Seniorenwohnungen schritt. Da sonstige Fahndungsmaßnahmen bis jetzt nichts gefruchtet haben, hat die Staatsanwaltschaft nun die Veröffentlichung von Aufnahmen der dortigen Überwachungskameras genehmigt. Hier noch einige Fotos:

Seniorin mit Pfefferspray ausgeknockt

Wie es dem eher dunkelhäutigen Mann mit dem Oberlippenbart, der wuchtigen Nase und der vom Modeketten-Hoodie zusammengedrückten schwarzen Haarpracht gelang, die Sicherheitsbarrieren im Eingangsbereich zu überwinden, ist noch unklar - um 16 Uhr klopfte er jedenfalls an dem Feiertag an der Wohnungstür seines 78-jährigen Opfers.

Als die Rentnerin öffnete, bekam sie eine Ladung Pfefferspray ins Gesicht, danach riss ihr der Angreifer die Kette vom Hals. In weiterer Folge soll der mutmaßliche Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt, das Opfer zu Boden gestoßen, ein weiteres Schmuckstück und Bargeldbestände in einem dreistelligen Bereich aus der Wohnung an sich genommen haben und geflüchtet sein. Die 78-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt.

Sachdienliche Hinweis über die Identität und Aufenthaltstort das Gesuchten werden (auch anonym) an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West unter 01-31310/25110 oder 25100 erbeten.