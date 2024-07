Unbekannter raubt Frau in ihrer Wohnung aus

Ein Frau ist Freitagabend in ihrer Wohnung im Vorarlberger Feldkirch Opfer eines Raubüberfalles geworden.

Sie war von einem unbekannten Täter zunächst beim nach Hause kommen um ein Glas Wasser gebeten worden. Als die Frau daraufhin meinte, der Mann solle vor der Tür warten, stand dieser in der Küche plötzlich hinter ihr und entriss trotz Gegenwehr die Geldtasche, die in einem Beutel am Rollator hing. Kurz darauf verließ er die Wohnung und warf die leere Geldtasche zurück.

Der Täter entwendete offenbar einen geringen Bargeldbetrag, informierte die Polizei am Samstag. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief vorerst negativ. Der Mann wurde als 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine graue Jacke und sprach gebrochen Deutsch.