Tankstellen-Räuber kam mit E-Scooter

Der große schlanke junge Mann, der über einer Sturmhaube auch noch die Kapuze einer Outdoor-Sportjacke übers Gesicht gezogen hatte, entschuldigte sich für seinen Coup - und fuhr mit seinem E-Roller wieder davon.

Wien. Der bislang Unbekannte steht im Verdacht, am 20.05.2024, gegen 21.15 Uhr einen Raub in einer Tankstelle im Bezirk Meidling begangen zu haben. Da bisherige Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, gehen die Ermittler nun mit Überwachungsfotos an die Öffentlichkeit.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie der vermummte Verdächtige den E-Roller, mit dem er gekommen war, im Vorraum ablegt, sich die Maske über die Nase zieht und hernach mit einer schwarzen Pistole in der Rechten auf die Kassierin zuschreitet. Von der Verkäuferin fordert der höchstens 20-Jährige alles Bargeld und entschuldigt sich dabei beim Opfer, ihr Unannehmlichkeiten zu bereiten. Dann flüchtete der über 1.90 Meter große junge Mann mit der North Face-Jacke wieder mit bzw. auf seinem E-Scooter.

© LPD Wien

Die Höhe des erbeuteten Bargeldes liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, unter 01-31310 DW 57210 oder 57800 entgegengenommen.