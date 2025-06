Brutaler Überfall in der Wiener City: Inhaberin überwältigt und gefesselt

Die beiden Täter sind auf der Flucht.

In der Wiener Innenstadt kam es am heutigen Nachmittag zu einem Raubüberfall auf ein Antiquitätengeschäft. Gegen 15 Uhr drangen zwei bislang unbekannte Männer in das Geschäft ein, überwältigten die anwesende Geschäftsinhaberin und fesselten sie. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob die Täter bei dem Überfall etwas erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen, wie die Polizei mitteilt. Eine umgehend eingeleitete Sofortfahndung blieb bislang erfolglos.

Die Geschäftsinhaberin erlitt leichte Verletzungen und wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen