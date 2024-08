Brutalo-Femizid: Mordopfer (49) erschlagen und erwürgt

Im Fall der tot in einer Genossenschaftswohnung in Favoriten aufgefundenen Frau hat ihr um 10 Jahre jüngerer Lebensgefährte ein volles Geständnis abgelegt. Über das Motiv verlor de Mann allerdings kein Wort.

Wien. Eine Nachbarin in dem Mehrfamilienhaus in der Columbusgasse hatte Sonntag in der Früh Weinen und Hilfeschrie gehört, dann ein lautes Rumoren, bis schließlich abrupt Stille eintrat. Der Mieter der Wohnung, in der hörbar ein Verbrechen passiert war, wählte selbst den Polizeinotruf. Und ließ sich widerstandlos neben der Leiche seine Lebensgefährtin in der Unterkunft im 5. Stock festnehmen.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

Bei der Einvernahme durch die Polizei zeigte sich 39-jährige Österreicher mit polnischen Wurzeln, Robert O., umfassend geständig, seine Lebensgefährtin (49) zuerst mit den Fäusten tot geprügelt und dann mit bloßen Händen erwürgt. Im Obduktionsbericht lautet das wie folgt: "Der vorläufige gerichtsmedizinische Befund hat ergeben, dass es zu stumpfer Gewalteinwirkung und einer äußeren Gewalteinwirkung im Halsbereich der Frau gekommen ist."

Eine Erklärung dafür, warum der mutmaßliche Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt, so ausgezuckt ist, fand er nicht bzw. wollte er gegenüber den Ermittlern nicht preisgeben. Robert O. wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.