Mord-Alarm um tote Frau (49) beim Reumannplatz

Nächster Femizid in Wien: Sonntagvormittag wurden die Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten alarmiert, da in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses eine leblose Frau aufgefunden wurde.

Wien. Was bisher bekannt ist: Passiert ist das Verbrechen im 10. Bezirk in einem Has nahe des Amalien-Bades bzw. des Reumannplatzes: Die einschreitenden Beamten konnten an der Wohnadresse einen Mann und eine weibliche leblose Person antreffen. Bei der Frau, einer konnte nur mehr der Tod feststellt werden. Aufgrund der Verletzungen muss von einem Tötungsdelikt an der 49-Jährigen ausgegangen werden.

Das Paar war in einer Beziehung gewesen, Waffen waren oe24-Infos zufolge nicht im Spiel. Das Mordopfer dürfte mit bloßen Händen erwürgt oder erdrosselt worden sein. Tatzeitpunkt war in der Nacht auf den Sonntag. Der aktuelle Fall ist der 16. Femizid im heurigen Jahr (in Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 24).

Der 39-jährige einheimische Österreicher wurde vorläufig festgenommen.Die genaueren Umstände zum Tathergang und zum Motiv sind derzeit noch völlig unklar.Das Landeskriminalamt Wien ist mit den umfassenden Ermittlungen betraut.