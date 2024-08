Messerattacke: 29-Jähriger sticht Freundin (19) nieder

Die 19-Jährige ist nach einer Operation in stabilem Zustand

In Traismauer (Bezirk St. Pölten) ist am späten Dienstagabend ein 29-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, seiner 19 Jahre alten Freundin ein Messer in den Rücken gerammt zu haben. Die junge Frau wurde im Universitätsklinikum St. Pölten operiert und ist in stabilem Zustand, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner Dienstagfrüh auf Anfrage mit. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Die Tat war gegen 23.00 Uhr verübt worden. Die 19-Jährige flüchtete, obwohl schwer verletzt, aus der Wohnung und wurde von Nachbarn versorgt. Laut Schwaigerlehner wählte der Beschuldigte aus dem Bezirk St. Pölten selbst den Notruf und ließ sich in der Folge widerstandslos festnehmen. Der 29-Jährige soll zum Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert gewesen sein.