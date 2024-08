Messer-Attacke in Wien-Leopoldstadt: 42-Jähriger verletzt

Ein nächtlicher Streit am Gaußplatz ist völlig eskaliert.

Zu einer Messerattacke, bei der ein 42-Jähriger Verletzungen im Oberkörperbereich davongetragen hat, ist es am Samstag gegen 5.00 Uhr am Gaußplatz in Wien-Leopoldstadt gekommen. Dem Vorfall ging die harmlose Frage einer 40-Jährigen nach einem Mobiltelefon voraus, mit dem sie ihren Partner anrufen wollte. Als dieser dann erschien, sollte die Situation in Folge eskalieren.

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, kam es erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, wobei in deren Verlauf der 40-jährige Partner der Frau den 42-Jährigen mit dem Messer attackierte. Dann stieg der Aggressor auf sein Fahrrad und fuhr davon, auch die Frau ging ihres Weges. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass gegenüber der APA sagte, könnten Eifersüchteleien Auslöser des Konflikts gewesen sein.

Das Opfer alarmierte inzwischen die Polizei. Der Verletzte wurde von Einsatzkräften der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Identität des Tatverdächtigen ließ sich leicht ausforschen, eine Sofortfahndung verlief allerdings erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen übernommen.