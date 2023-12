Bulldogge in Bergnot - 200 Meter abgestürzt

Zu einem tierischen Einsatz kam es auf der Katrin, einem Berg übrigens, der zum Katergebirge (in der Gamsfeldgruppe) gehört. Dort stürzte ein Hund bei einer abenteuerlichen alpinen "Gassirunde" ab.

OÖ. Und so berichtet die Bergrettung Bad Ischl über die Ereignisse am Christtag: "Wir wurden zu einem Einsatz auf der Katrin alarmiert, da ein Hund im Zuge eines Spazierganges vom Weg abkam und zirka 200 Meter in unwegsames Gelände abstürzte. Da uns nicht nur das Wohlergehen der Tierbesitzer am Herzen liegt, sondern auch das der Tiere, wurden zwei Kameraden, davon ein Hundeführer, mittels Dyneema-Seilsystem zu dem Tier abgeseilt."

© Bergrettung Bad Ischl

Nachdem sich die natürlich überaus aufgeregte 25 Kilogramm schwere englische Bulldogge beruhigt hatte, wurde der Hund von einem Kameraden „geschultert“ und in einem Kraftakt durch teilweise hüfthohe Sulzschnee durch steiles Gelände und nahezu unverletzt zurück zur Bergstation der Katrin-Seilbahn gebracht, wo er von seiner erleichterten Besitzerin schon sehnsüchtig erwartet wurde. Acht Mitgleider der Ortstelle der Bergrettung freuten sich mit der Frau.