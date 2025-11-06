Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Bundesheer sprengt Kriegsmaterial - darunter 500 Kilo schwere Bombe
© APA/HELMUT FOHRINGER

Vernichtungs-Mission

Bundesheer sprengt Kriegsmaterial - darunter 500 Kilo schwere Bombe

06.11.25, 17:23
Teilen

Zwölf Tonnen Kriegsmaterial werden in dieser Woche vom Entminungsdienst des Bundesheeres am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) gesprengt. 

Vernichtet wurde unter anderem eine 500 Kilo schwere Bombe. Heuer verzeichnete der Entminungsdienst bis November 1.010 Einsätze im gesamten Bundesgebiet.

6,8 Tonnen Kriegsmaterial 

Dabei wurden rund 26,8 Tonnen Kriegsmaterial sichergestellt, hieß es anlässlich des fünftägigen Vernichtungssprengens von Montag bis Freitag.

Bundesheer sprengt Kriegsmaterial - darunter 500 Kilo schwere Bombe
© APA/HELMUT FOHRINGER

Bundesheer sprengt Kriegsmaterial - darunter 500 Kilo schwere Bombe
© APA/HELMUT FOHRINGER

Tanner: "Schutz unserer Bevölkerung"

"Rund drei Einsätze pro Tag sowie 26,8 Tonnen sichergestelltes Kriegsmaterial unterstreichen die Bedeutung des Entminungsdienstes. Somit steht er beispielhaft für die Professionalität unseres Heeres und den Schutz unserer Bevölkerung", teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden