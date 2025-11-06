Bundesheer sprengt Kriegsmaterial - darunter 500 Kilo schwere Bombe

Zwölf Tonnen Kriegsmaterial werden in dieser Woche vom Entminungsdienst des Bundesheeres am Truppenübungsplatz Allentsteig (Bezirk Zwettl) gesprengt.

Vernichtet wurde unter anderem eine 500 Kilo schwere Bombe. Heuer verzeichnete der Entminungsdienst bis November 1.010 Einsätze im gesamten Bundesgebiet.

6,8 Tonnen Kriegsmaterial

Dabei wurden rund 26,8 Tonnen Kriegsmaterial sichergestellt, hieß es anlässlich des fünftägigen Vernichtungssprengens von Montag bis Freitag.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Tanner: "Schutz unserer Bevölkerung"

"Rund drei Einsätze pro Tag sowie 26,8 Tonnen sichergestelltes Kriegsmaterial unterstreichen die Bedeutung des Entminungsdienstes. Somit steht er beispielhaft für die Professionalität unseres Heeres und den Schutz unserer Bevölkerung", teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) mit.