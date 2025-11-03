Alles zu oe24VIP
Bundesheer-Hubschrauber musste notlanden
© DOKU-NÖ

Soldaten unverletzt

Triebwerksausfall – Bundesheer-Heli muss notlanden

03.11.25, 14:34 | Aktualisiert: 03.11.25, 15:37
Im Bezirk Tulln ist am Montag in der Nähe des Flugplatzes Langenlebarn ein Bundesheer-Hubschrauber notgelandet.

An Bord befanden sich drei Soldaten, es handelte sich um zwei Piloten und einen Techniker. Das Trio blieb Heeresangaben zufolge unverletzt. Ursache für die Notlandung dürfte ein Triebwerksausfall gewesen sein.

Ereignet hatte sich der Vorfall gegen 9.15 Uhr. Ziel des Fluges war die Kaserne in St. Michael in der Obersteiermark. Die Notlandung des Hubschraubers vom Typ HS O-58 erfolgte im Raum Chorherrn in der Marktgemeinde Tulbing.

"Derartige Situationen werden im Rahmen einer umfassenden Ausbildung im Simulator geübt", teilte das Bundesheer in einer Aussendung mit. "Die Piloten verhielten sich, ihrer Ausbildung entsprechend, korrekt und brachten das Gerät durch eine kontrollierte Notlandung mit Hilfe der Autorotation zu Boden." Eine Flugunfallkommission müsse nun weitere Entscheidungen über den Verbleib des Hubschraubers treffen.

