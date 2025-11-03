Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
  • Zwei Euro pro Tag - Parkgebühr für Pendler
  • Zwei Euro pro Tag - Parkgebühr für Pendler

Bahnhof Attnang

Zwei Euro pro Tag - Parkgebühr für Pendler

03.11.25, 13:41
Teilen

Ab Februar wird das Parken am Bahnhof Attnang-Puchheim kostenpflichtig – sehr zum Ärger vieler Pendler. 

Attnang-Puchheim. Am Bahnhof Attnang-Puchheim sollen Bahnreisende künftig zwei Euro pro Tag fürs Parken zahlen. Die ÖBB, Eigentümerin der Park-&-Ride-Anlage mit rund 640 Stellplätzen, will damit für mehr Ordnung sorgen. Dauerparker hatten den Platz jahrelang blockiert, viele Pendler mussten auf Grünflächen ausweichen. Seit Oktober ist etwa die Hälfte der Parkplätze ausschließlich für Zugreisende reserviert – kontrolliert wird digital, wer ohne Bahnticket ausfährt, riskiert bis zu 150 Euro Strafe.

Neue Parkgebühr ab Februar

Ab Februar gilt dann die neue Gebühr, die laut ÖBB für Instandhaltung, Beleuchtung und Sicherheit verwendet wird. Während manche Pendler Verständnis zeigen, befürchten andere zusätzliche Kosten und längere Wege. Bürgermeister Peter Groiß (SPÖ) setzt auf bessere Busverbindungen, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Neue Stellplätze sind derzeit nicht geplant.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden