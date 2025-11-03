Zwei Euro pro Tag - Parkgebühr für Pendler

Ab Februar wird das Parken am Bahnhof Attnang-Puchheim kostenpflichtig – sehr zum Ärger vieler Pendler.

Attnang-Puchheim. Am Bahnhof Attnang-Puchheim sollen Bahnreisende künftig zwei Euro pro Tag fürs Parken zahlen. Die ÖBB, Eigentümerin der Park-&-Ride-Anlage mit rund 640 Stellplätzen, will damit für mehr Ordnung sorgen. Dauerparker hatten den Platz jahrelang blockiert, viele Pendler mussten auf Grünflächen ausweichen. Seit Oktober ist etwa die Hälfte der Parkplätze ausschließlich für Zugreisende reserviert – kontrolliert wird digital, wer ohne Bahnticket ausfährt, riskiert bis zu 150 Euro Strafe.

Neue Parkgebühr ab Februar

Ab Februar gilt dann die neue Gebühr, die laut ÖBB für Instandhaltung, Beleuchtung und Sicherheit verwendet wird. Während manche Pendler Verständnis zeigen, befürchten andere zusätzliche Kosten und längere Wege. Bürgermeister Peter Groiß (SPÖ) setzt auf bessere Busverbindungen, um den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver zu machen. Neue Stellplätze sind derzeit nicht geplant.