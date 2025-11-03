Alles zu oe24VIP
Integration durch Sprache im Kindergarten.

„Ohne Deutsch keine Integration“ – FPÖ Wels fordert strengere Regeln in Kindergärten

03.11.25, 13:15
Die Welser FPÖ fordert Strafen für Eltern, die sich der Integration im Kindergartenbereich verweigern. 

Wels. In der kommenden Gemeinderatssitzung will die FPÖ Wels einen Antrag einbringen, der Strafen für Integrationsverweigerung im Kindergarten vorsieht und den Wertekatalog für Kinderbetreuungseinrichtungen verbindlich erklärt. Eltern sollen verpflichtet werden, den Erwerb der deutschen Sprache aktiv zu fördern.

Für Vizebürgermeister Gerhard Kroiß  ist klar, dass mit Sanktionen ein deutliches Signal gesetzt wird, wie wichtig Deutschkenntnisse für Integration und Bildung sind. Bürgermeister Andreas Rabl unterstreicht, dass frühe Sprachförderung die Basis erfolgreicher Integration und späterer Berufschancen bildet und die Kinder in ihrem weiteren Lernweg nur Vorteile haben werden.

