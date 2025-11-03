Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Mit Witz und Charme vom Dorf nach Hollywood.

Im Posthof

Vom Dorf nach Hollywood – Comedy-Star Alina Bock live in Linz

03.11.25, 12:55
Am 4. November bringt Alina Bock ihr Erfolgsprogramm „Vom Dorf nach Hollywood“ in den Linzer Posthof. 

Linz. Alina Bock, in Deutschland aufgewachsen und heute in Los Angeles zu Hause, begeistert mit scharfem Witz und Spielfreude. Die ehemalige Sängerin der Erfolgsband „beFour“ hat sich längst als Comedienne etabliert. In ihrem neuen Programm „Vom Dorf nach Hollywood“ erzählt sie mit Humor und Charme von ihrem Weg von der deutschen Provinz bis in die US-Comedyszene und schlüpft live mit dem Publikum in ihre verschiedenen Rollen.

Das Publikum darf sich auf ihre bekannten Instagram-Charaktere und neue, skurrile Figuren freuen. Nach ausverkauften Shows 2024 startet nun die große Tour – mit einem Stopp am 4. November im Linzer Posthof.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

