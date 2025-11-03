Vor und nach der Impfung: Diese 5 Fehler sollten Sie auf keinen Fall machen

Ob Grippe, Corona oder andere Krankheiten: Impfungen sind der beste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen. Der Körper reagiert auf den "Piks". Aber keine Panik! Mit den richtigen Tipps kommen Sie gesund durch die Impfung, ohne unangenehme Überraschungen.

Impfungen sind eine der effektivsten Maßnahmen, um schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und sogar Leben zu retten. Doch jede Impfung ist auch ein Eingriff in den Körper, der eine Reaktion auslösen kann. Deswegen ist es wichtig, vor und nach der Impfung auf einige Dinge zu achten, um Ihren Körper optimal zu unterstützen und mögliche Nebenwirkungen zu minimieren.

Vor der Impfung: Was sollten Sie beachten?

© Getty Images

Keine Schmerzmittel vorher

Viele Menschen neigen dazu, vor einer Impfung Schmerzmittel einzunehmen, um möglichen Beschwerden vorzubeugen. Doch das ist keine gute Idee! Wer vor der Impfung zu Ibuprofen oder Paracetamol greift, riskiert, die Wirkung der Impfung zu schwächen.

Impfung nur in gesunder Verfassung

Stellen Sie sicher, dass Sie gesund sind, wenn Sie sich impfen lassen. Bei einer akuten Erkrankung wie Fieber oder Erkältung sollte die Impfung verschoben werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, informieren Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin und klären Sie, ob es sicher ist, die Impfung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Nach der Impfung: Den Körper optimal unterstützen

© Getty Images

Ruhig bleiben und kühlen

In den meisten Fällen ist die Belastung durch eine Impfung gering. Es handelt sich um eine kontrollierte Dosis von Erregerbestandteilen, die Ihr Immunsystem aktivieren soll, um eine Immunantwort zu entwickeln. Direkt nach der Impfung kann es jedoch zu leichten Rötungen, Schwellungen oder Schmerzen an der Einstichstelle kommen. Kühlen Sie die Einstichstelle mit einem kalten Umschlag und gönnen Sie dem Arm Ruhe.

Bewegung? Ja, aber nicht übertreiben

Nach der Impfung können Sie sich normal bewegen. Leichte Bewegung wie Spazierengehen oder Schwimmen ist sogar empfehlenswert, wenn Sie sich danach fit fühlen. Doch seien Sie vorsichtig bei intensiveren Belastungen: Leistungssport und extreme Aktivitäten wie Marathonlaufen, schweres Heben oder Klettern sollten Sie vermeiden, um unnötige Belastungen zu verhindern, die Impfreaktionen möglicherweise verstärken könnten.

Auf Alkohol lieber verzichten

Es gibt keine direkten Hinweise darauf, dass Alkohol die Wirksamkeit der Impfung beeinflusst, aber er belastet den Körper zusätzlich. Vermeiden Sie es, direkt nach der Impfung übermäßig Alkohol zu konsumieren, um Ihrem Immunsystem genügend Zeit zur Aktivierung und Erholung zu geben.

Saunabesuche

Während moderate Saunabesuche für geübte Saunagänger in Ordnung sind, ist es für Menschen, die nicht regelmäßig in die Sauna gehen, ratsam, mindestens drei Tage zu warten, da die heiße Luft den Kreislauf zusätzlich belasten kann.

Impfreaktionen

In den meisten Fällen fühlen Sie sich nach der Impfung einfach ein bisschen müde oder haben einen kleinen, schmerzenden Arm. Doch sollte plötzlich hohes Fieber oder eine starke Reaktion auftreten, zögern Sie nicht, den Arzt oder die Ärztin zu kontaktieren!