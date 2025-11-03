Alles zu oe24VIP
Hotels in OÖ waren gut gebucht.

Tourismus profitiert von Herbstferien in Oberösterreich

03.11.25, 13:28
Die Herbstferien sorgten in Oberösterreich für volle Hotels und zufriedene Touristiker. 

OÖ. Mit dem Ende der Herbstferien ziehen Tourismus und Gastronomie in Oberösterreich eine positive Bilanz. Die schulfreie Woche gewinnt laut Wirtschaftskammer jährlich an Bedeutung. „Durch die Herbstferien können wir zusätzliche Nächtigungen generieren und die Saison verlängern“, sagt Wirtesprecher Gerold Royda.

Auch Eurothermen-Chef Patrick Hochhauser bestätigt: „Die Herbstferien haben sich fix etabliert.“ Neben heimischen Gästen zog es auch viele Urlauber aus Deutschland und Tschechien ins Land. Besonders das Salzkammergut verzeichnete mit Wander- und Radtourismus ein Gästeplus von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahr - positiv war sicher auch das schöne Wetter in den Ferien.

