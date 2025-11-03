Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
stcokerrr.png

Jetzt "Home Office"

Nach Rücken-OP: Kanzler jetzt aus Spital entlassen

03.11.25, 13:06 | Aktualisiert: 03.11.25, 14:35
Teilen

Bundeskanzler Christian Stocker ist jetzt im "Home Office". 

In den Herbstferien wurde Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aufgrund anhaltender Rückenschmerzen operiert. Der Routineeingriff sei gut verlaufen, teilte das Kanzleramt anschließend vergangenen Donnerstag mit. 

Nun wurde der ÖVP-Chef auch aus dem Krankenhaus entlassen, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Vorerst wird er seine Amtsgeschäfte allerdings noch aus dem "Home Office" heraus wahrnehmen.

Bei Veranstaltungen wird Stocker von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sowie Staatssekretär Alexander Pröll (SPÖ) vertreten. 

Stocker am Weg der Besserung 

In der Aussendung des Kanzleramts heißt es, dass sich der Kanzler am Weg der Besserung befinde und es ihm gut gehe. Stocker bedankte sich bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden