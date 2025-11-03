Bundeskanzler Christian Stocker ist jetzt im "Home Office".

In den Herbstferien wurde Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) aufgrund anhaltender Rückenschmerzen operiert. Der Routineeingriff sei gut verlaufen, teilte das Kanzleramt anschließend vergangenen Donnerstag mit.

Nun wurde der ÖVP-Chef auch aus dem Krankenhaus entlassen, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Vorerst wird er seine Amtsgeschäfte allerdings noch aus dem "Home Office" heraus wahrnehmen.

Bei Veranstaltungen wird Stocker von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sowie Staatssekretär Alexander Pröll (SPÖ) vertreten.

Stocker am Weg der Besserung

In der Aussendung des Kanzleramts heißt es, dass sich der Kanzler am Weg der Besserung befinde und es ihm gut gehe. Stocker bedankte sich bei den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal.