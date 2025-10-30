Bundeskanzler Stocker erfolgreich operiert

Die Rücken-OP des Bundeskanzlers ist erfolgreich verlaufen.

Christian Stocker hat sich am Mittwoch einer schon länger geplanten Operation am Rücken unterzogen.

Kanzler bleibt zu Hause

"Der Routineeingriff ist erfolgreich verlaufen", teilte das Bundeskanzleramt gegenüber oe24 mit. "Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen" hieß es weiter.

Vizekanzler Andreas Babler vertritt

Wo die OP stattgefunden hat, ließ Stockers Sprecher allerdings offen. Während seiner Abwesenheit wird der Kanzler im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

"Zahlreichen Genesungswünsche"

"Im Namen von Bundeskanzler Christian Stocker bedanken wir uns sehr herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche", hieß es noch.