Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Bundeskanzler Stocker erfolgreich operiert

Regierung

Bundeskanzler Stocker erfolgreich operiert

30.10.25, 10:22 | Aktualisiert: 30.10.25, 11:42
Teilen

Die Rücken-OP des Bundeskanzlers ist erfolgreich verlaufen.

Christian Stocker hat sich am Mittwoch einer schon länger geplanten Operation am Rücken unterzogen.

Kanzler bleibt zu Hause 

"Der Routineeingriff ist erfolgreich verlaufen", teilte das Bundeskanzleramt gegenüber oe24 mit. "Nach dem Spitalsaufenthalt wird der Bundeskanzler einige Zeit von zuhause aus seine Amtsgeschäfte wahrnehmen" hieß es weiter.

Vizekanzler Andreas Babler vertritt

Wo die OP stattgefunden hat, ließ Stockers Sprecher allerdings offen. Während seiner Abwesenheit wird der Kanzler im Anlassfall von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) oder Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

"Zahlreichen Genesungswünsche" 

"Im Namen von Bundeskanzler Christian Stocker bedanken wir uns sehr herzlich für die zahlreichen Genesungswünsche", hieß es noch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden