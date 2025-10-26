Regierungs-Selfie zum Nationalfeiertag

Vor seiner OP biss Kanzler Stocker noch einmal die Zähne zusammen.

Angesichts der aktuellen Umfragewerte hätte die Regierung eigentlich wenig zu lachen, für ein Selfie am Nationalfeiertag lächelten Stocker, Babler und Co. dann aber doch in die Kamera.

Am Nationalfeiertag kam die Regierung zu einem Ministerrat zusammen, ehe die traditionellen Feierlichkeiten am 26. Oktober begannen. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die feierliche Angelobung von 1.000 Rekruten und 15 Rekrutinnen am Heldenplatz.

Für Christian Stocker ist es der letzte öffentliche Auftritt vor seiner OP. Wie berichtet, muss sich der Kanzler wegen Rückenbeschwerden während der Herbstferien einem Eingriff unterziehen.