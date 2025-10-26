Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Regierung
© Instagram

Vor Kanzler-OP

Regierungs-Selfie zum Nationalfeiertag

26.10.25, 12:51
Teilen

Vor seiner OP biss Kanzler Stocker noch einmal die Zähne zusammen. 

Angesichts der aktuellen Umfragewerte hätte die Regierung eigentlich wenig zu lachen, für ein Selfie am Nationalfeiertag lächelten Stocker, Babler und Co. dann aber doch in die Kamera.

Am Nationalfeiertag kam die Regierung zu einem Ministerrat zusammen, ehe die traditionellen Feierlichkeiten am 26. Oktober begannen. Höhepunkt ist wie jedes Jahr die feierliche Angelobung von 1.000 Rekruten und 15 Rekrutinnen am Heldenplatz.

Für Christian Stocker ist es der letzte öffentliche Auftritt vor seiner OP. Wie berichtet, muss sich der Kanzler wegen Rückenbeschwerden während der Herbstferien einem Eingriff unterziehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden