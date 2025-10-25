VbB und Regierung legten Kranz nieder

Die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben am Sonntagvormittag traditionell mit Kranzniederlegungen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Bundesregierung begonnen.

Im Weiheraum des Äußeren Burgtors beim Wiener Heldenplatz gedachten sie der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. An diesem Jubiläum - die Neutralität wurde vor 70 Jahren eingeführt, den Nationalfeiertag am 26. Oktober gibt es seit 60 Jahren - bieten Heer und Politik wieder viel Programm.

Gemeinsam schritten zunächst Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eine Ehrenformation der Garde ab. Danach richtete der Bundespräsident die Schleife am Kranz im Weiheraum, genauso wie später die Bundesregierung. Sie war zuvor zu einer Sondersitzung des Ministerrats zusammengekommen, Gesetzesbeschlüsse gab es dabei keine.

© APA/MAX SLOVENCIK

Im Mittelpunkt steht am Sonntag die Leistungsschau des Bundesheers auf dem Heldenplatz. Parallel dazu öffnen auch wieder zahlreiche Institutionen der Republik die Türen. Am Vormittag etwa die Präsidentschaftskanzlei, der Bundespräsident begrüßt dann persönlich die Gäste. Parallel dazu öffnet auch das Parlament, dort wartet das Nationalratspräsidium. Aber auch Bundeskanzleramt und Ministerien laden zu Veranstaltungen in ihren Räumlichkeiten. Verteidigungsministerin Tanner nimmt zudem die Angelobung neuer Rekruten auf dem Heldenplatz vor.