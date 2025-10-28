Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Christian Stocker
© APA/HELMUT FOHRINGER

Illegale Migration

Stocker macht den Merz: "Ja, wir haben ein Problem im Stadtbild"

28.10.25, 10:34
Teilen

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach jüngst über Probleme im Stadtbild. Christian Stocker springt ihm jetzt zur Seite und macht den Merz. 

Stocker Sommergespräch
© APA/ROLAND SCHLAGER

"Ja, wir haben ein Problem im Stadtbild", schrieb die ÖVP auf Instagram und zeigt dazu ein Video von Wien, zu dem Bundeskanzler Stocker spricht.

"Ehrlich mit dem Thema umgehen" 

Stocker sagt unter anderem, man müsse mit "offenen Augen und ehrlich mit dem Thema umgehen."


 

"Beschreibung der Wirklichkeit"

Stocker weiter: "Die Menschen sehen es jeden Tag, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir so tun, als würde es das nicht geben." Stocker nannte die Probleme im Stadtbild eine "Beschreibung der Wirklichkeit". Daran könne er nichts Diskriminierendes finden.

Christian Stocker Sommergespräch
© Fuhrich

Merz hatte in Deutschland für seinen Sager Kritik vor allem von Links bekommen. Ihm wurde Rassismus und Diskriminierung vorgeworfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden