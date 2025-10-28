Stocker macht den Merz: "Ja, wir haben ein Problem im Stadtbild"

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach jüngst über Probleme im Stadtbild. Christian Stocker springt ihm jetzt zur Seite und macht den Merz.

"Ja, wir haben ein Problem im Stadtbild", schrieb die ÖVP auf Instagram und zeigt dazu ein Video von Wien, zu dem Bundeskanzler Stocker spricht.

"Ehrlich mit dem Thema umgehen"

Stocker sagt unter anderem, man müsse mit "offenen Augen und ehrlich mit dem Thema umgehen."

"Beschreibung der Wirklichkeit"

Stocker weiter: "Die Menschen sehen es jeden Tag, es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir so tun, als würde es das nicht geben." Stocker nannte die Probleme im Stadtbild eine "Beschreibung der Wirklichkeit". Daran könne er nichts Diskriminierendes finden.

Merz hatte in Deutschland für seinen Sager Kritik vor allem von Links bekommen. Ihm wurde Rassismus und Diskriminierung vorgeworfen.