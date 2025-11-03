Lichterzauber in Laxenburg: ›ILLUMINA‹ feiert 5 Jahre Magie im Schlosspark

Ab 14. November kehrt der beliebte Lichtergarten ›ILLUMINA‹ mit einem komplett neu gestalteten Rundweg zurück. oe24 verlost ab sofort 400 Tickets für die Eröffnung.

Der magische Lichtergarten ILLUMINA - an dem auch die Wien Holding beteiligt ist - verwandelt den Schlosspark Laxenburg erneut in ein funkelndes Wintermärchen – mit neuem Rundweg, spektakulären Shows und vielen Highlights für die ganze Familie.

© Illumina Lichtergarten GmbH

5 Jahre Magie, Licht & Staunen

Seit seiner Premiere im Jahr 2020 ist ILLUMINA längst zu einem Fixpunkt der kalten Jahreszeit geworden. Über 100.000 Gäste genießen jedes Jahr die fantasievollen Lichtinstallationen im historischen Schlosspark von Laxenburg. Zum Geburtstag zeigen internationale Lichtkünstler erneut ihre beeindruckenden Werke entlang des über drei Kilometer langen Rundwegs. Ein besonderes Highlight ist heuer wieder die spektakuläre Laser- und Wassershow am Burgteich.

Sprechender Baum - besonders beliebt bei ;inder. Mit neuer Geschichte! © Illumina Lichtergarten GmbH

Auch die Franzensburg wird in ein farbenfrohes Lichtmeer getaucht. Für Kinder gibt’s ein Wiedersehen mit dem beliebten Sprechenden Baum, der eine brandneue Geschichte erzählt. Ganz neu: viele interaktive Lichtkunstwerke, die zum Mitmachen einladen – ein Spaß für Groß und Klein! Darüber hinaus laden zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs mit traditionellen und winterlichen Schmankerln erneut zum Rasten und Genießen ein. oe24 verlost ab sofort unter http://oe24.at/gewinnspiele 400 Tickets für die Eröffnung.





Termin & Tickets & Bahn & ShuttleFreitag, 14. November 2025 bis Sonntag, 11. Jänner 2026, täglich (außer 24.12.) von 16:30 Uhr bis 22:00 Uhr (letzter Einlass 19:30 Uhr) im Schlosspark Laxenburg.Tickets sind online erhältlich. Kinder zwischen 0 und 5 Jahren haben freien Eintritt.Drei kostenfreie Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang stehen allen Besucher*innen zur Verfügung. Wer lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, hat 2025 noch mehr Auswahl: Neben dem Shuttlebus vom Wiener Hauptbahnhof (freitags bis sonntags) bietet die neue Kooperation mit der ÖBB ein praktisches ÖBB-Plus-Kombiticket – inklusive vergünstigtem Eintritt und Anreise aus ganz Österreich.