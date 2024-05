Diebische Zustellerin (45) klaute Pakete der Konkurrenz

Die 45-Jährige lieferte ihre eigenen Sendungen ab, klaute aber dafür die von der Post hinterlegten Packerl.

Die Zustellerin soll seit November 2023 mehrere Pakete, die vor Wohnhäusern abgelegt wurden, geklaut haben. Die Sendungen, für die sie selbst zuständig war, hat sie abgeliefert. Die Zustellungen der Post allerdings, welche schon dort waren, nahm die einfach mit.

In den Paketen befanden sich Kleidung, Hundefutter, aber auch Kaffeekapseln. Die Post hatte sie aufgrund von Abstellgenehmigungen vor Häusern im Bezirk Neusiedl am See deponiert. Die Höhe des finanziellen Schadens war laut Polizei vorerst nicht bekannt.