Die Einsatzkräfte konnten die Frau nur noch tot bergen.

In Oggau am Neusiedler See (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist Samstagfrüh eine Frau bei einem Brand auf einem Campingplatz ums Leben gekommen. Vier Feuerwehren waren laut Landessicherheitszentrale im Einsatz, konnten die Frau aber nur mehr tot bergen. Die Identität der Toten und die genauen Umstände des Brandes seien am Samstagvormittag noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit.