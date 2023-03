Fahrerflucht: Ehefrau riet ihrem Mann, sich zu stellen

Der Autofahrer hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet.

Burgenland. Die Ehefrau des fahrerflüchtigen Pkw-Lenkers hatte ihren Mann auf Medienberichte zu dem Verkehrsunfall aufmerksam gemacht. Daraufhin hatte sich der Wiener (32) bei der Polizei in Favoriten gestellt und Selbstanzeige erstattet.

Der Unfall ereignete sich am Samstag im Bezirk Mattersburg. Dort hatte der Autolenker beim Überholen mit dem Seitenspiegel den Radfahrer, der mit seiner Tochter (4) unterwegs war, gestreift. Vater und Kind stürzten und wurden verletzt. Die Mutter, hinter den beiden alarmierte die Rettung. Bei der Polizei gab der Fahrer an, einen Knall gehört zu haben und in Panik geraten und deshalb weggefahren zu sein. Der 32-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und Im­stichlassens eines Verletzen und Fahrerflucht angezeigt.