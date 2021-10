Die Löscharbeiten sind im Gange.

In einem Stroh- und Futterlager in Markt Allhau (Bezirk Oberwart) ist Dienstagnachmittag Feuer ausgebrochen. Acht Feuerwehren der Region waren auch am Abend noch bei den Löscharbeiten im Einsatz, teilte die Landessicherheitszentrale mit. Laut "ORF Burgenland" handelte es sich bei dem Objekt um die Rinderzucht "Bullinarium". Ein Übergreifen auf die Ställe konnte verhindert werden, Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.