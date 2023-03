Kinder ertrinken in 90 Sekunden – lautlos

Mädchen (5) stirbt in Therme: Ermittlungen gegen Vater Im Fall eines fünfjährigen Mädchens, das nach einem Badeunfall in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) am vergangenen Samstag gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung aufgenommen.