Der traurige Tod von Dunija (5) in der Therme

Nur kurze Zeit, nachdem eine Wiener Familie in die Sonnentherme kam, geschah das Unvorstellbare.

Bgld. 1.600 Besucher waren an diesem Samstag in die beliebte Therme in Lutzmannsburg gekommen, gerade einmal eineinhalb Stunden fährt man von Wien über Eisenstadt und Oberpullendorf bis knapp an die ungarische Grenze, um zu relaxen (die Erwachsenen) oder sich auszutoben – die Jüngeren in den Action-Becken und mit den spektakulären Rutschen. Was aufsichtspflichtige Gäste angesichts der schönen Stunden leider vergessen (könnten) – und was in diesem einen Fall zur Katastrophe führte –, ist, dass sie die Verantwortung für ihre Kids nicht an Therme und Personal abgeben.

Kaffee und Zigarette im Raucherbereich

Kinder allein. Vom Vater der kleinen Dunija, der bis zuletzt jede Aussage gegenüber den Behörden verweigert haben soll, heißt es, dass er – nachdem er mit seinen beiden Töchtern (5 und 6) sowie einer Freundin in der Therme angekommen war und für sich und die seinen ein paar mittig gelegene Plätze nahe den Becken ergattert hatte – zunächst einmal mit seiner Begleiterin abdampfte, um in einem abgesonderten Bereich des Restaurant Kaffee zu trinken und eine zu rauchen. Fast eine halbe Stunde waren sie weg und ließen dabei die beiden Kinder ganz ­allein zurück.

Als das Paar zurückkam, war das Unglück schon ­geschehen. Ein Badegast schildert den Horror, den er miterleben musste, mit einem berührenden Posting: „Man sah Ersthelfer, Leute die reanimieren, über 20 Minuten Ausrufe nach einem Arzt, ein weinender Vater mit seinem zweiten weinenden Kind.“

Andere Besucher, allen voran zwei Krankenschwestern, sprangen auf und halfen verzweifelt mit, die Kleine, die unbeaufsichtigt ausgerechnet ins Wildwasserbecken gesprungen und die dann von einem weiteren Gast aus dem Wasser gezogen worden war, wiederzubeleben. Danach wurde die Kleine mit dem Rettungshubschrauber ins SMZ-Ost nach Wien geflogen, wo sie am Sonntag leider verstarb. Gegen den Vater wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.