Norbert Hofer nähert sich dem Spitzen-Job

Die Grünen sind bei der Landtagswahl im Burgenland das Zünglein an der Waage.

Schon beim Auftakt zur Landtagswahl im Burgenland, die am 19. Jänner stattfindet, gab sich FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer vergangene Woche siegessicher. Eine klare Ansage, dass er Landeshauptmann werden will, gab es von ihm nicht. Er habe aber in dieser Frage ein gutes Gefühl, meinte er. Die FPÖ sei in Bund und Land nicht aufzuhalten.

"Landeshauptmann" könnte sich für Hofer ausgehen

Beim Bund sollte er Recht behalten. Bundesparteichef Herbert Kickl hat den Regierungsauftrag gestern erhalten.. Zünglein an der Waage werden im Burgenland die Grünen sein. Sie haben sich vorgenommen, im Landtag zu bleiben. Die Hürde für den Landtag ist bei vier Prozent und genau dort liegen die Grünen laut einer jüngst veröffentlichten Umfrage. Wenn allerdings die Grünen aus dem Landtag fliegen und die Doskozil-SPÖ die absolute Mehrheit verliert, dann geht sich Blau-Schwarz und auch ein LH Norbert Hofer aus. (mad)